Кабул, 13 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. После сообщений об убийствах и насильственном выселении людей в афганских провинциях Панджшер, Андараб и Тахар, Абдулла Абдулла, председатель бывшего Высшего совета национального примирения Афганистана, заявил, что политика монополизации власти и изоляционизма всегда погружала страну в кризис. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В своей реакции на недавние столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления в нескольких провинциях он сообщил 13 мая, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этих провинциях ввели полевые суды, убивая и пытая местных жителей.

«Такие действия осуждаются с точки зрения религии, прав человека, принципов ведения войны, национальных и международных обычаев», — сказал он.

Абдулла подчеркнул, что продолжение бесчеловечной политики, репрессий, запугивания и ограничений в отношении девочек и женщин приведёт к дальнейшей изоляции страны и усилению межэтнической напряжённости, что ввергнет Афганистан в гражданскую войну.

«Как показывает история страны за последние четыре десятилетия, политика монополизации власти и репрессий всегда усугубляла проблемы и приводила страну к кризису», — добавил он.

Однако, по его словам, нынешний кризис можно разрешить путём переговоров, взаимопонимания, уважения воли народа, религиозного и культурного многообразия.

Абдулла призвал международное сообщество и правозащитные организации провести беспристрастное расследование недавних инцидентов и поделиться его результатами с афганским народом. Это первая реакция Абдуллы Абдуллы на недавние столкновения с тех пор, как он покинул страну.