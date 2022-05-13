Вологда, 13 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Вологде 60-летний мужчина попал под поезд, сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

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Тело мужчины было обнаружено недалеко от тоннеля в районе улицы Конева около пяти часов утра. По предварительным данным, мужчина пересекал железнодорожное полотно в непредназначенном для этого месте.

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