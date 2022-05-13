Тамбов, 13 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13 мая выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 317 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 112 тыс. 93 пациента, в том числе 52 — за последние сутки.

За весь период скончались 2402 человека. Подтвержден один новый летальный случай.