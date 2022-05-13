Москва, , 14:45 — REGNUM Экономике РФ грозят радикальные и болезненные пертурбации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев. Так он прокомментировал прогнозы Банка России о предстоящей адаптации российской экономики. По словам профессора, главным итогом или ценой этой адаптации окажется дальнейшее смещение равновесного состояния экономики к еще более низким значениям спроса и предложения, что будет выражаться в снижении производства и потребления.

Кризис Pixabay.com

Кроме того, Фиапшев ответил на вопрос, будут вызовы 2022 года столь же болезненны и судьбоносны для России, как и вызовы 1990-х годов.

«Об этом можно сказать с высокой уверенностью, — сказал профессор. — Та структурная трансформация, о которой говорит ЦБ, сопряжена с безвозвратной утратой Россией экспортных позиций на западных рынках. Их полномасштабное замещение азиатскими рынками трудно реализуемо, даже невозможно. Это сделает неизбежными структурные трансформации, которые практически всегда и везде сопровождались повышенным экономическим и социальным напряжением».

По его словам, одним из итогов этих изменений могут стать «радикальные структурные пертурбации» в экономике, снижение ее зависимости от сырьевого экспорта.

«Эти изменения можно считать судьбоносными, — сказал Фиапшев. — Они будут болезненны, но они дают шанс, в частности, для будущего разворота экономики в сторону стимулирования иных секторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что экономическое положение России начнёт стабилизироваться не ранее чем через шесть лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика РФ стабилизируется не раньше чем через шесть лет — прогноз