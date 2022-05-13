Париж, 13 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжить поиск «правды» об обстоятельствах гибели французской студентки, погибшей в Буэнос-Айресе (Аргентина), сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Я искренне думаю о семье и близких молодой французской студентки, которая несколько дней назад трагически погибла в Буэнос-Айресе», — заявил глава государства.

25-летняя студентка, сбитая такси, у водителя которого случился инсульт и сердечный приступ, скончалась от полученных травм. В аварии пострадали еще две француженки.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо граждан Украины были арестованы и помещены под стражу за то, что заняли виллу в Ницце, принадлежащую россиянам.

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