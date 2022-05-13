Уфа, , 14:46 — REGNUM Мужчину заподозрили в применении насилия в отношении полицейского в Уфе. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба следственного правления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, 11 мая 2022 года подозреваемый 48-летний житель Уфы был доставлен сотрудниками патрульно-постовой службы в отдел полиции на улице Георгия Мушникова для установления его личности и привлечения к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Мужчина, будучи недовольным и несогласным с правомерными действиями полицейских, предпринял попытку покинуть опорный пункт и при его задержании нанес одному из полицейских несколько ударов по различным частям тела, в результате правоохранителю были причинены телесные повреждения», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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