Абу-Даби, 13 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Трехдневный траур в связи с кончиной президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Зейда Аль Нахайяна объявили власти этой страны. Об этом 13 мая сообщило министерство по делам президента Эмиратскому агентству новостей.

ОАЭ

«Государство ОАЭ объявляет траур, министерства, госучреждения, федеральные и местные организации, а также предприятия частного сектора не будут работать три дня, начиная с сегодняшнего, во время траура по президенту Халифе бен Зейду Аль Нахайяну», — говорится в сообщении.

При этом также в ОАЭ на протяжении 40 дней в знак скорби в связи с кончиной президента будут приспущены государственные флаги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян ушел из жизни в возрасте 73 лет.