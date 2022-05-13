Москва, 13 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Если Банк России сильно понизит ключевую ставку, то в проигрыше окажутся те вкладчики, которые планировали хранить в деньги в банках в долгую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, оценивая перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Kuba Центральный Банк России

«Вследствие понижения ключевой ставки снижается стоимость денег для банков, которые снижают проценты по депозитам. Возрастает количество выданных кредитов. Население начинает активно тратить деньги, что в целом стимулирует совокупный спрос. Рост спроса подталкивает рост цен. Рост цен подталкивает инфляцию, — сказал Щербаченко. — При низкой ключевой ставке банки выдают больше кредитов, экономика наполняется деньгами, открываются новые производства, компании своевременно платят зарплату сотрудникам, которые, в свою очередь, покупают необходимые им товары и услуги, способствуя развитию других предприятий и отраслей. Экономика начинает расти».

При этом, как уточнил Щербаченко, в проигрыше от низкой ключевой ставки остаются вкладчики, которые планировали хранить деньги в банках в долгую, которые в начале весны положили свои деньги в банки под 20%.

«При снижении ставки люди заберут свои деньги обратно. Оставлять их на вкладе под 5-7% вкладчики не захотят», — сказал экономист.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в низкой ставке ЦБ РФ заинтересованы застройщики и потенциальные покупатели жилья в ипотеку.

«Также благодаря снижению ключевой ставки могут вырасти объёмы автокредитов, которые на текущий момент упали более чем на 30%», — добавил Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года ключевая ставка Банка России будет находиться в диапазоне от 12% до 14%.