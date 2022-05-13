Йемен, 13 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии опровергла заявления йеменских повстанцев-хуситов в пытках пленных. Об этом 13 мая сообщает Al-Arabiya.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Саудовская Аравия

Ранее хуситы заявили, что саудовские войска в районе города Эр-Ракку пытали электричеством граждан Йемена, подозреваемых в сотрудничестве с повстанцами.

В арабской коалиции отвергли эти заявления, отметив, что ответственность за смерти людей в Эр-Ракку несут хуситы.

«Десятки человек были убиты в процессе насильственного перемещения и вооруженных столкновений, развязанных хуситами», — цитирует Al-Arabiya заявление представителя арабской коалиции полковника Турки аль-Малики.