Чебоксары, 13 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Чувашии из бюджета республики предлагается выделить более 40,4 млн рублей на помощь лицам в состоянии опьянения, в том числе создание вытрезвителей. Соответствующий законопроект разработало министерство здравоохранения республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Изменения предлагается внести в региональный закон о наделении органов местного самоуправления (МСУ) отдельными государственными полномочиями. Предусматривается возложение на МСУ обязанностей по организации мероприятий для помощи лицам в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения), включая создание специализированных организаций, — вытрезвителей.

«Реализация проекта закона потребует дополнительных расходов за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 40 451,5 тыс. рублей и далее 37 181,5 тыс. рублей ежегодно», — подсчитали в минздраве Чувашии.

Напомним, что первый вытрезвитель планируется открыть в Чебоксарах не позднее первого квартала 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии сформировали «дорожную карту» по созданию специализированного учреждения для оказания помощи лицам в состоянии опьянения.