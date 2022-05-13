Газни, Афганистан, 13 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Организация «Национальное и исламское движение Афганистана» выпустила информационный бюллетень, в котором утверждается, что здание администрации уезда Вага в провинции Газни было обстреляно ракетами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ISAF Headquarters Public Affairs Office Газни

По данным бюллетеня, ракетный обстрел был предпринят вечером 12 мая; талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери, но точное их число неизвестно. В заявлении добавлено, что атаковавшие после нападения вернулись в свои убежища.

Это уже вторая выступающая против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка в провинции Газни, объявившая о своём существовании за последнюю неделю.

Ранее Патриотический фронт сообщил, что в результате вооружённого нападения его сил в уезде Аб-Банд были убиты семь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.