Вена, 13 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Западные политики рассчитывают покрасоваться, а чем дело закончится, просчитывать не хотят, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 мая, комментируя высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера.

President Of Ukraine Карл Нехаммер

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Как сообщалось ранее, Нехаммер заявил, что если Газпром «не заполнит наше крупное хранилище», то австрийское государство заберет этот объект себе.

«Власти Австрии, как и власти некоторых других стран Европы, корчатся от недовольства тем, что не могут распоряжаться российским газом по своему усмотрению. Они бы и Россией хотели так распоряжаться, но газом и российской нефтью, другими ресурсами нашей страны — как минимум.

Австриякам и прочим надо напомнить, что Россия никогда не нарушала своих обязательств по поставкам ресурсов Европе. Европа же посчитала себя вправе нарушить сотни договоров и соглашений с нашей страной, введя так называемые «санкции», а теперь, видите ли, пеняет нам на то, что мы, вводя оплату в рублях, изменяем условия контракта. Изменяем, напомню, не в плане цены, а только в том, что касается валюты платежа!

Эта расистская позиция — «что позволено Юпитеру, не позволено быку» — только в самое последнее время получила отпор от нашего государства. Это плохо, что Россия так долго запрягала и на этот раз, но хорошо, что ответные (подчёркиваю, ответные!) меры начинают приниматься.

Ну, заберёт Австрия наше газохранилище, и что? Ведь вынуждена будет потом компенсировать его стоимость в результате роста цены на газ. Странные какие-то люди: им главное покрасоваться, а чем дело закончится, просчитывать не хотят. Или австрияк опять на военное решение проблемы с Россией рассчитывает?» — отметил Михаил Демурин.