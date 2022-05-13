Москва, 13 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан составляет 690,5 тыс., сообщили 13 мая в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, биржа труда

«На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан составляет 690,5 тыс. Количество работников в простое увеличилось до 138 тыс. Количество работников на неполной занятости выросло до 131 тыс.», — сообщили РИА Новости в секретариате.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава Минтруда РФ Антон Котяков на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация на рынке труда в стране достаточно стабильна.

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