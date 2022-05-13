Волгоград, , 14:44 — REGNUM Награды «Горячее сердце» удостоен учащийся 11 класса школы № 82 Дзержинского района Волгограда — он спас на пожаре женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе администрации города.

Тушение пожара Иван Шилов © ИА REGNUM

В сентябре 2021 года школьник, находясь дома, заметил, что в здании напротив начался пожар. Юноша вызвал экстренные службы и сам направился на помощь — он вынес из горящей квартиры на четвёртом этаже пожилую женщину. Пострадавшая надышалась дымом и не могла покинуть жилище самостоятельно, благодаря школьнику она осталась жива.

Выпускник учится в кадетском классе МЧС. Нагрудный знак и диплом награды «Горячее сердце» ему торжественно вручат на линейке «Последнего звонка».