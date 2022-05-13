Кабул, , 14:38 — REGNUM За текущую неделю цены на многие продукты питания на внутреннем рынке Афганистана выросли, что вызывает беспокойство населения. Некоторые жители говорят, что только за последние два дня цена 50-килограммового мешка муки на рынках выросла с 2700 до 3000 афгани. Цены на нефтепродукты выросли примерно на 20%. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Критикуя ошибочную экономическую политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ряд владельцев магазинов в столице и провинциях утверждают, что некоторые страны-экспортеры продовольствия сократили свою торговлю с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По их словам, повышение таможенных тарифов является ещё одной причиной роста цен на продукты питания в стране.

Мохаммад Ага — один из импортёров муки в Кабуле. Он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повысили тарифы на все импортные товары, включая продукты питания, в последние месяцы, чтобы увеличить свои доходы, что привело к росту цен на внутреннем рынке.

С другой стороны, ряд торговцев нефтепродуктами в Газни подчеркивают, что Малайзия сократила экспорт нефтепродуктов в Афганистан, и это вызвало проблемы у трейдеров и рост цен на рынке.

Однако глобальные события и конфликт на Украине также повлияли на мировые цены на продовольствие и афганские рынки. По подсчётам экономистов, в прошлом году Россия произвела 38 миллионов тонн, а Украина — 22 миллиона тонн пшеницы и поставили её значительную часть на мировой рынок, но теперь на процесс производства и экспорта в этих странах повлиял военный конфликт.

В свою очередь, Афганистан производил около одного миллиона тонн пшеницы в год, но этот объём в текущем году «значительно» сократится из-за засухи. Кроме того, недавние наводнения нанесли серьёзный ущерб сельскохозяйственным угодьям, в том числе пшеничным полям. Согласно статистике, Афганистану требуется семь миллионов тонн пшеницы в год, половину из которой он должен импортировать. Согласно этой статистике, 1,4 миллиона человек в стране потеряли работу в результате последних политических и военных событий, а 11 миллионов человек оказались за чертой бедности.

Хотя в последние месяцы международное сообщество пыталось помочь бедным, отправляя и раздавая продовольствие, есть сообщения о том, что большая часть этой помощи не доходит до нуждающихся, и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распределяет её среди своих боевиков.

Недавно Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что гуманитарная помощь Афганистану предотвратила кризис продовольственной безопасности в зимнее время, но голод по-прежнему находится на беспрецедентном уровне по всей стране. В заявлении говорится, что для разрешения продовольственного кризиса в Афганистане необходимы гуманитарная помощь, поддержка средств к существованию и долгосрочные инвестиции. Согласно заявлению 19,7 миллиона ​​человек, почти половина населения Афганистана, страдают от острого недоедания.

Стоит отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, сотни тысяч людей потеряли работу, а уровень бедности в стране достиг 97%.