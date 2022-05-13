Москва, 13 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Как раз у Австрии, одной из первых согласившейся на российские условия поставки газа, меньше, чем у других, оснований для каких-то жестких административных мер против Газпрома, тем более нарушающих международное право, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Alenka989 Газохранилище

«Возможно, именно для того, чтобы сгладить возникший медийный эффект якобы пророссийской политики страны и сделано данное заявление. Несомненно, сейчас уже ничего нельзя гарантировать, вполне возможно, что под внешнеполитическим давлением Австрия пойдет и на такие меры.

Но на текущий момент эта мера была бы бессмысленной. В конкретно этом хранилище газа почти нет, тем более у Австрии, на 80% зависящей от российских поставок, нет сейчас реальных альтернативных источников для того, чтобы это хранилище заполнить.

Впрочем, даже это заявление включает оговорку, что на такой шаг Австрия пойдет лишь в случае, если хранилище не будет заполнено. Не очень понятно, зачем Газпрому, если газ будет по нормальной схеме покупаться, держать хранилище пустым.

С другой стороны — если хранилище могут изъять, зачем наполнять его газом? Более того, не думаю, что при сохранении нормальных взаимоотношений, Газпром, если бы он по какой-то причине не мог заполнить своё хранилище, отказался бы на возмездной основе принять в него газ от других поставщиков», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания «Газпром» может лишиться газового хранилища в Зальцбурге. Отобрать его пригрозил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

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