Анкара, , 15:37 — REGNUM Турецкий беспилотник Anka, разработанный для нужд вооруженных сил, теперь будет производиться в Казахстане. Турция начала экспортировать беспилотники Anka в Казахстан в 2021 году, сообщает ИА Anna News.

Турецкий БПЛА Twitter @tcsavunma

Турецкая компания TUSAS и казахстанская Kazakhstan Engineering подписали меморандум о взаимопонимании по совместному производству этих беспилотников в Казахстане. Соглашение также направлено на сотрудничество с точки зрения обмена технологиями в отношении обслуживания и ремонта беспилотников.

Казахстан стал первым зарубежным центром по производству турецких дронов Anka.

Директор турецкой фирмы Темель Котиль назвал Казахстаном «братской и дружественной страной».

Итогом визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Анкару стало подписание 14 соглашений, и т.ч. в области военной разведки.

Напомним, Турция продолжает осваивать страны и регионы Средней Азии и Туркестана, влияние России, несмотря на членство ряда государств в российских интеграционных союзах, снижается. Пророссийские симпатизанты, такие, как Ермек Тайчибеков, приговариваются к многолетним срокам заключения, в то время как исламисты, принимавшие участие в попытке госпереворота в январе 2022 года, освобождаются по амнистии.