Георгиевск, Ставропольский край, 13 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор фигуранту уголовного дела об убийстве, совершенном 11 лет назад в станице Александрийской Георгиевского городского округа. Обвиняемому дали десять лет колонии строгого режима за то, что он расстрелял мужчину в ночь на 7 апреля 2011 года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Скрывшись с места преступления на автомобиле, 36-летний злоумышленник ударился в бега, однако, успев совершить ряд преступлений за границей, в том числе связанных с подделкой документов, незаконным обращением с оружием, посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, кражей, он в 2013 году попал в колонию.

В день выхода его из мест лишения свободы подозреваемый был задержан при попытке пересечь границу РФ и арестован. Не пробыв на воле и суток, он вновь отправился за решетку.