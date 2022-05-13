Кишинёв, , 14:35 — REGNUM Кишинёв передал Брюсселю вторую часть анкеты страны, претендующей стать кандидатом на вступление в Евросоюз, что стало третьим шагом на пути интеграции республики в ЕС. Об этом 13 мая заявил в своём телеграм канале министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николай Попеску.

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«Это сложнейшее бюрократическое мероприятие, выполненное в рекордно короткие сроки, и в связи с этим я выражаю глубокую признательность каждому участнику», — написал глава МИДЕИ.

По его словам, Молдавию получится приблизить к интеграции в ЕС при осуществлении «амбиционной программы» реформ.

Стоит отметить, что из десяти шагов на пути вступления ЕС, которые обнародовало МИДЕИ, три касались подачи заявки и заполнения двух частей анкеты. Остальные семь полностью зависят от действий Брюсселя и позиции руководителей стран Евросоюза. Десятый шаг будет пройден в случае ратификации договора о присоединения Молдавии во всех странах союза.