Петуховский район, Курганская область, , 14:33 — REGNUM В Петуховском районе Курганской области директора одной из школ заподозрили в служебном подлоге. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, эта женщина фиктивно трудоустроила знакомую местную жительницу на одну из ставок. А затем она присвоила деньги, которые были начислены её «подчинённой» в виде зарплаты.

Сейчас по делу проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионах Урала уже было выявлено несколько подобных преступлений.