Таллин, 13 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Комиссия по культуре парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект о переводе детских садов и центров по уходу за детьми на эстонский язык. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии.

ИА REGNUM Эстония

Сообщается, что законопроект изменит ряд аспектов дошкольного образования, в том числе оказание опорных услуг, квалификацию учителей, привлечение попечительских советов. По словам заместителя председателя комиссии Яака Валге, важное изменение в законодательстве касается языка обучения в детском саду: «Пора перевести эстонское дошкольное образование в значительной мере на эстонский язык».

Согласно законопроекту, преобладающим языком обучения в детском саду, несмотря на родной язык самих детей, будет являться эстонский. Он должен использоваться в группе в качестве языка обучения в объеме не менее 50% даже в том случае, если владелец детского сада решит наряду с эстонским использовать и другой язык обучения.

Законопроект включает в себя требование, согласно которому к 2027 году в каждой группе должен быть по крайней мере один учитель, работающий на полную ставку и владеющий эстонским языком.

Яак Валге подчеркнул, что важнейшей целью принятия нового закона является то, что эстонизация детских садов нацменьшинств Эстонии не должна привести к тому, что иноязычные дети будут направляться в эстонские садики: «Дети не должны стать инструментом интеграционной политики. Для эстонских детей должны сохраняться эстонские детские сады».