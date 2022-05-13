Лондон, 13 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В санкционный список британского МИЛ внесена олимпийская чемпионку по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева. Это 13 мая следует из обнародованного властями Великобритании обновленного документа.

Kuban24.tv Алина Кабаева

Уточняется, что основание для внесения Кабаевой в такой список является то, что она возглавляет медиахолдинг, активным образом продвигающий позицию России по спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

При этом введенные в отношении олимпийской чемпионки санкции предполагают заморозку ее активов в Британии, а также запрет на въезд на британскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель испанского правительства Исабель Родригес заявила, что правительство Испании одобрило программу по снижению цен на электроэнергию для жителей страны.