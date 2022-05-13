Сеул, , 14:33 — REGNUM Представители Южной Кореи и Японии провели тесные консультации по поводу открытия воздушного маршрута Кимпхо — Ханэда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

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В министерстве подчеркнули, что между правительствами двух стран ведутся политические дискуссии о возобновлении полетов между крупными аэропортами, которые были приостановлены с марта 2020 года.

Ранее в ходе встречи с делегацией из Японии президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил надежду на возобновление полетов между странами для поддержки двусторонних обменов.

В настоящее время между странами осуществляются полеты по маршрутам Инчхон — Нарита и Инчхон — Осака.

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