Симферополь, 13 мая 2022, 14:31 — REGNUM Российские военные базы необходимо разместить на освобождённых территориях Украины в целях гарантии безопасности. Такое мнение высказал спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире «Соловьев. LIVE».
«Должно быть гарантированное военное обеспечение. Наличие наших военных баз», — сказал Константинов.
Спикер добавил, что необходимо принять меры, чтобы украинская власть не представляла угрозу для России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту РФ с просьбой о включении региона в состав России.