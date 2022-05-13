Симферополь, 13 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Российские военные базы необходимо разместить на освобождённых территориях Украины в целях гарантии безопасности. Такое мнение высказал спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире «Соловьев. LIVE».

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Должно быть гарантированное военное обеспечение. Наличие наших военных баз», — сказал Константинов.

Спикер добавил, что необходимо принять меры, чтобы украинская власть не представляла угрозу для России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту РФ с просьбой о включении региона в состав России.