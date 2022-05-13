Киров, Калужская область, 13 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. К 13 годам лишения свободы осужден 31-летний житель Кирова Калужской области за совершение преступлений в отношении сотрудников полиции, сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В декабре 2021 года подсудимый, из неприязни к сотруднику полиции как к представителю правоохранительных органов, прибывшему по сообщению о нарушении общественного порядка, нанес полицейскому несколько ударов в голову, по лицу и телу. Затем злоумышленник высказал в адрес полицейского угрозу убийством и с силой сжал его шею руками, не давая дышать. Действия осужденного были пресечены другими сотрудниками полиции. Этот же мужчина в январе 2022 года вырвал у участкового уполномоченного полиции папку с документами и избил. В тот же день, будучи задержанным, он высказал в адрес начальника изолятора временного содержания угрозы применения насилия и нанёс ему удар ногой в бедро.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде лишения свободы. Первый год заключения осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.