Газни, Афганистан, 13 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Управлении полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Газни в информационном бюллетене подтвердило убийство девушки и юноши в административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

В бюллетене говорится, что они были убиты родственниками девушки в полдень 13 мая в её доме в районе Калайе-Джауз, в седьмом округе города Газни. В связи с убийством задержаны два человека.

Местные источники также подтвердили новость о том, что молодые люди были убиты по подозрению во вступлении в добрачную (не шариатскую) связь. Стоит отметить, что юноша был жителем района Калайе-Джауз города Газни, а девушка — родом из уезда Харвар провинции Логар, но её семья проживает в этом районе.

Вероятнее всего, это весьма распространённое в Афганистане так называемое «убийство чести» — убийство члена семьи, чаще всего (но не обязательно) женского пола, совершённое родственниками за навлечение на семью позора (бесчестие). Под бесчестием обычно подразумеваются запретные в данной культуре действия сексуального характера: супружеская неверность, добрачный секс, изнасилование, гомосексуальные отношения, а также вероотступничество.