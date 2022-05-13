Рязань, 13 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки 88 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в федеральном оперативном штабе. Не зарегистрировано летальных исходов.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 120 301 жителя. Выздоровели 115 938 человек, скончались от осложнений 3 367 пациентов.

В ковид-стационары за сутки госпитализировали 19 жителей.