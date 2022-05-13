Москва, 13 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Сотрудник посольства Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата в качестве ответной меры. Сообщение об этом опубликовано 13 мая на сайте российского МИД.

Santiago Casuriaga МИД России

Отмечается, что 13 мая в МИД был приглашён болгарский посол в России Атанас Крыстин. Ему вручили ноту об объявлении сотрудника посольства Болгарии в Москве персоной нон грата.

Такая мера — ответ на решение болгарской стороны, принятое в апреле. Тогда в Софии объявили дипломата российского посольства персоной нон грата и ничем это не мотивировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё ранее, в марте 2022 года, Болгария выслала десять российских дипломатов.

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