Москва, , 14:30 — REGNUM Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве. Об этом 13 мая сообщается на сайте МИД РФ.

Здание МИД России Culture.ru

«Тринадцатого мая посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata… десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Соответствующая мера является ответом на принятое 5 апреля Румынией ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте, уточнили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в румынский МИД из-за статьи о НАТО.

Читайте также: В МИД Румынии вызвали российского посла