Москва, 13 мая 2022, 14:30 — REGNUM Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве. Об этом 13 мая сообщается на сайте МИД РФ.
Соответствующая мера является ответом на принятое 5 апреля Румынией ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте, уточнили в МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая российского посла в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в румынский МИД из-за статьи о НАТО.
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