Душанбе, , 14:29 — REGNUM Узбекистан заинтересован в дальнейшем развитии и укреплении СНГ, неуклонном повышении международного авторитета организации, заявил глава МИД Узбекистана Владимир Норов. Делегация Узбекистана во главе с Владмиром Норовым находится в Душанбе для участия в СМИД СНГ.

Самарканд, Узбекистан

«Сегодня мы становимся свидетелями перманентной геополитической турбулентности, кардинально меняющихся международных отношений, усиления факторов нестабильности и неопределенности, эскалации очагов локальных вооруженных конфликтов, роста террористической активности и разрушительных последствий экологических проблем», — сказал Норов в своем выступлении.

По его словам, последствия этих кризисных явлений оказывают серьёзное воздействие на все пространство Содружества и создают новые вызовы миру и безопасности, политической стабильности, социально-экономическому развитию региона.

Глава МИД Узбекистана отметил, что стремительность происходящих в мире событий и возрастающая роль процессов регионализации в международных отношениях диктуют необходимость постоянной адаптации Содружества к современным реалиям.