Мурманск, 13 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Мурманские власти отменили масочный режим. С 13 мая использование средств индивидуальной защиты носит рекомендательный характер, сообщает оперштаб.

Наталья Диева Маска

в Мурманской области ношение защитных масок в общественных местах является рекомендацией

«Использовать СИЗ важно ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями и лицам из категорий риска, а также гражданам, которые обнаруживают у себя признаки ОРВИ. Самым действенным методом защиты от заражения COVID-19 и осложнений, возникающих после коронавирусной инфекции, является вакцинация», — напомнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма заявили, что не могут отменить масочный режим.