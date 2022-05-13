Рига, 13 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум.

Adam Clarkson Документы

Омбудсмен Латвии Юрис Янсонс направил письмо правительству страны, в котором указал на необходимость увеличения ресурсов Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ). Об этом сообщило бюро омбудсмена (уполномоченного по правам человека).

Как указал Янсонс в своем письме, в настоящее время проблемы с доступностью основных услуг УДГМ, таких как выдача удостоверяющих личность документов, вызывает обеспокоенность не только из-за длинных очередей и затянутости процедуры, но и указывают на системные недостатки в организации работы учреждения, что подрывает авторитет госуправления Латвии в целом.

По его оценке, сложности с оказанием услуг управлением наблюдаются с лета 2021 года. Омбудсмен с пониманием относится к разъяснениям начальника управления Майры Розе о причинах такой ситуации и положительно оценивает запланированные меры, однако на данный момент ситуация недопустима и требует немедленных действий.

«Недопустимо, что из-за неэффективной деятельности государства к 1 января 2023 года может сложиться ситуация, когда у всех граждан или неграждан Латвии, достигших 15-летнего возраста, не будет возможности оформить и получить документы», — подчеркивается в обращении.

Янсонс потребовал немедленно найти решение, чтобы основные услуги УДГМ были доступны населению в разумные сроки, не превышающие 30 дней. Ответа от правительства о планируемых мерах омбудсмен ждет до конца мая.