Алеппо, Сирия, , 14:28 — REGNUM Министерство обороны Турции сообщило о гибели одного из своих военнослужащих в ходе военной операции на севере Сирии. Об этом 13 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление ведомства.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, инцидент произошёл в пятницу, 13 мая, в районе города Айн-аль-Араб.

Отмечается, что курдские партизаны из Рабочей партии Курдистана привели в действие самодельное взрывное устройство на пути следования группы турецких военных.

По данным журналистов, турецкая армия ответила на нападение, обстреляв позиции курдского ополчения в окрестностях городов Манбидж и Тель-Рифаат на севере провинции Алеппо.