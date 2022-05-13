Москва, , 14:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор о ситуации на Украине, передаёт 13 мая пресс-служба Кремля.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава России пояснил основные задачи специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, а также рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей. Стороны обсудили состояние дел на российско-украинских переговорах.

В ходе разговора также обсуждалась эвакуация при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста гражданских лиц, которые оставались на заводе «Азовсталь». Особый акцент был поставлен на продолжающихся нарушениях боевиками норм международного гуманитарного права и использовании ими бесчеловечных террористических методов.