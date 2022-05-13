Улан-Удэ, , 14:24 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий перед судом предстанут бывший главврач одной из поликлиник и её знакомая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Суд

По версии следствия, в конце 2017 года главврач вступила в сговор с представителем фирмы для хищения бюджетных средств. С этой целью обвиняемая организовала аукцион на аренду медоборудования сроком на 48 месяцев и ежемесячными платежами в 1,5 млн рублей, который выиграла его соучастница.

В рамках договора в поликлинику была передана лишь часть имущества. В частности, не были поставлены две дорогостоящие лазерные офтальмологические установки. Тем не менее, главврач подписала акт приёмки полного комплекта, после чего на счета фирмы были перечислены деньги.

«После того, как её назначили на вышестоящую должность, женщина путём обмана нового главного врача поликлиники и злоупотребления его доверием продолжала выполнять взятую на себя преступную роль, обеспечивая оплату учреждением аренды несуществующих лазерных установок», — отметили в ведомстве.

В результате ущерб учреждения превысил 9 млн рублей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.