Москва, , 14:24 — REGNUM В России есть сектора, которые могут быть импортозамещены только при участии государства с очень серьезными инвестициями, это все что связано с электроникой, электронными комплектующими, чипами, все что связано с авиастроением, автомобилестроением и вообще с выпуском машин. Об этом ИА REGNUM 13 мая заявил член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы, общественный уполномоченный по вопросам организации детского досуга в городе Москве Павел Ковшаров.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Несмотря на то, что есть общий вектор импортозамещения, даже в текущей ситуации не нужно стремиться замещать все. Да, иногда это вопрос безопасности, логистики или даже суверинитета, но также стоит развивать связи с другими странами, которые смогут предложить замещение и являются к нам дружественными или нейтральными», — отметил эксперт.

«Коснемся импортозамещения в сфере МСП. Все что касается продовольствия, импортозамещение происходит с 2014 года и уже много удалось достичь — томаты, огурцы, яблоки, сыры и многое другое начали производить в очень больших масштабах и качественную продукцию в РФ. Но по-прежнему необходима поддержка государства и прежде всего в предоставлении субсидируемых кредитов в агромпромышленности. Как ни странно, но именно агропромышленность и ее экспорт может стать новым рычагом влияния на другие страны, а не только обеспечить пищевую безопасность нашей страны», — считает Ковшаров.

Он также добавил, что если рассматривать уровень малых предприятий, которые занимаются производством пищевой продукции, текстиля, обуви, строительных материалов, мебели, то всё это легко можно заместить, так как практически всё необходимое для этого сырьё в РФ есть.

«Необходимы технологии и самое главное финансирование. Технологии можно купить, создать, изобрести, купить лицензии и так далее. Но для всего этого необходим очень мощный финансовый импульс и полное освобождение от КНД хотя бы на 3 года всех МСП, особенно производителей. Их идеи должны быть сосредоточены на том, чтобы производить и продавать, а не как «ублажить» очередного проверяющего от Роспотребнадзора. У нас есть достаточное количество предпринимателей, мотивированных, экспертных, готовых работать. Но не они должны бегать в поисках денег, а государство, муниципалитеты, должны бегать за ними, предлагать им субсидируемые кредиты и другую помощь — дешевую инфраструктуру, коммуникации и так далее. Необходимо создать тепличные условия на 3 года для предпринимателей в сфере производства, и я абсолютно уверен, что ситуация кардинально изменится», — подчеркнул Ковшаров.