Москва, , 14:24 — REGNUM Почти 600 участников всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — успешно прошли заочную экспертную оценку. Теперь финалистам предстоят представить свои проектные инициативы очно. О старте очных защит организаторы и партнеры конкурса объявили 13 мая в Московском государственном университете пищевых производств.

В рамках мероприятия организаторы, эксперты и партнеры XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» подвели итоги заочной экспертизы заявок и дали старт финальному этапу проекта.

Четвертый год Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в качестве проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил: «Число участников Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» растет с каждым годом. Особенно ценно, что проект равно популярен во всех уголках нашей страны и даже за ее пределами. В нынешнем сезоне свои инициативы по социально-экономическому развитию российских городов и сел представили 93 226 человек из всех регионов Российской Федерации и ряда иностранных государств. По итогам заочного этапа в число финалистов вошли представители 75 регионов России, а также Донецкой Народной Республики и Республики Казахстан. Впереди их ждет ответственный этап очных защит и, в первую очередь, хочется пожелать конкурсантам не воспринимать его как соревнование, а взять максимум от возможности перенять опыт у своих коллег, обрести новые знакомства и поделиться своими знаниями с такими же активными и инициативными молодыми людьми со всей страны».

Антон Сериков также рассказал, что рейтинг регионов по числу финалистов возглавил Санкт-Петербург — в заключительный этап конкурса прошли 43 жителя культурной столицы. В число регионов-лидеров вошли город Москва — 28 участников, Московская область — 27 участников, Волгоградская область — 25 участников, Нижегородская область – 19 участников и Оренбургская область – 19 участников.

Старт очным этапам XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» был дан на площадке одного из вузов-партнеров проекта — Московского государственного университета пищевых производств. Ректор МГУПП Михаил Балыхин подчеркнул: «Московский государственный университет пищевых производств осознает важную социальную миссию вуза, активно участвует в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», особенно поддерживает проекты, направленные на региональное развитие, ведь именно их охватывает конкурс «Моя страна — моя Россия». В МГУПП обучается много талантливых ребят из регионов нашей большой страны. После получения образования именно им предстоит вернуться в регионы и развивать их, реализуя предпринимательские и социальные проекты, цифровую трансформацию промышленных пищевых предприятий, обеспечивая здоровье и долголетие граждан».

В 2022 году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом культурного наследия народов России, данная тематика стала основной для конкурса и нашла отражение в целом ряде профильных номинаций проекта. В их числе как новые — «Культурное наследие моей страны», реализуемая при поддержке Российского исторического общества и МГПУ им. М. Е. Евсевьева, «Моё ремесло», специальная номинация для детей до 13 лет «Детские народные сказки», так и традиционные — «Моя гостеприимная Россия», реализуемая совместно с Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства, «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов», проходящая при поддержке партнера конкурса — компании Tele2, «Моя гордость. Моя малая родина», реализуемая при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского государственного гуманитарного университета.

Директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис Аширов отметил: «Определены финалисты XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Это молодые люди со всей страны — педагоги-новаторы, научные сотрудники и студенты, заинтересованные в развитии российской системы образования, науки и молодежной политики. Как и впредь, Министерство науки и высшего образования готово поддерживать авторов лучших проектов. В 2022 году выпускники конкурса получат возможность пройти программу повышения квалификации для авторов молодежных проектов «Социально-проектная деятельность молодежи и развитие территорий», а также принять участие в серии межрегиональных встреч, которые пройдут в пяти городах России — Архангельске, Перми, Хабаровске, Ростове-на-Дону и Москве на базе университетов и объединят представителей всех федеральных округов страны. Уверен, что полученные знания и перенятый опыт поможет молодым людям качественно реализовать все свои инициативы».

Научный руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала об изменениях, произошедших в нынешнем сезоне проекта и дальнейших планах конкурса на 2022 год: «Только что завершился заочный этап экспертизы — из 93 226 участников конкурса определены 585 авторов лучших проектов. В их числе — 175 финалистов в возрасте от 14 до 17 лет, 122 победителя нашей специальной номинации для детей до 13 лет «Детские народные сказки» и 288 финалистов в возрасте от 18 лет, очная защита проектов которым предстоит уже в ближайшее время — с 16 по 20 мая. Еще одно значительное изменение ждет в части награждения победителей. Оно пройдет уже в июне, на площадке Петербургского международного экономического форума – мы вновь возвращаемся в очный формат подведения итогов конкурса. На форум будут приглашены все финалисты старшей возрастной группы. Имена победителей и распределение призовых мест будут озвучены уже в Санкт-Петербурге – главная интрига сезона будет впервые сохранена до самой торжественной церемонии».

Всего свои проекты участники сезона 2022 года могли представить в 17 тематических номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских регионов. Треть номинаций нынешнего сезона были представлены в конкурсе впервые. Например, номинация «Моя страна. Моя добрая Россия», направленная на поддержку проектов в сфере инклюзии, а также «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», реализуемая при поддержке ОАО «Российские железные дороги» и направленная на формирование инициатив по развитию железнодорожного транспорта.

Заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «Российские железные дороги» Александр Збарский рассказал: «ОАО «РЖД» регулярно принимает участие в федеральных образовательных проектах, создавая условия для привлечения молодежи и ее вовлечения в железнодорожную отрасль. Победителями конкурса стали участники из разных уголков страны. В номинации «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны» ребятам была представлена возможность работы в перспективных проектах, имеющих большое значение для дальнейшего развития отрасли. Самые интересные и востребованные идеи могут воплотиться в жизнь в масштабах ОАО «РЖД». Нас радует количество ребят, заинтересованных в железнодорожном транспорте. Финалисты будут иметь возможность получить целевое направление на обучение в отраслевых вузах. Надеемся увидеть вас в нашем сообществе профессионалов!»

Помимо новых номинаций, в конкурсе сохранились и традиционные направления, ежегодно пользующиеся особой популярностью среди участников. Это «Экология моей страны», реализуемая при поддержке компании «Большая Тройка», и номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», реализуемая при поддержке Российского общества «Знание».

«Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» является очень важным и ценным партнером Российского общества «Знание». Реализуемая нами совместно номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» на протяжении пяти лет помогает выявить наиболее перспективные идеи молодежи по цифровизации. И количество поданных заявок — 2926 человек в этом году — показывает, что у нашей молодежи действительно много любопытных проектов для того, чтобы сделать нашу жизнь еще более комфортной», — заявил первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко .

Совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности ежегодно реализуется номинация «Интеллектуальная собственность моей страны». Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов напомнил, что предстоящее десятилетие Президент России объявил Десятилетием науки и технологий. Он призвал вовлекать талантливую молодежь в сферу исследований и разработок, создавать стимулы и благоприятную среду для работы в научной сфере.

«Большое значение имеет предоставление открытого доступа к информации о достижениях науки и техники. Для этого Роспатент разработал и запустил цифровую Поисковую платформу. Оцифровано более 158 млн единиц патентной информации и технической литературы. Дорогие исследователи и изобретатели, приглашаю вас воспользоваться цифровыми сервисами поисковой платформы. Уже сейчас вы можете проверить свою идею на патентоспособность», — отметил Юрий Зубов.

Еще одним традиционным тематическим направлением конкурса является номинация «Моё здоровье», реализуемая при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Уральского государственного медицинского университета.

«В 2022 году конкурсу «Моя страна — моя Россия» исполнилось 19 лет. За прошедшие годы благодаря этому проекту было реализовано множество общественно полезных инициатив в самых разных отраслях, направленных на развитие регионов нашей страны. Одну из номинаций конкурса — «Мое здоровье» — уже не первый год поддерживает Уральский государственный медицинский университет. Мы видим в этом выполнение важнейшей миссии по выявлению и воплощению в жизнь лучших идей, направленных на охрану здоровья человека, развитие научных исследований в этой области, внедрение программ по укреплению здоровья населения, здоровьесберегающих технологий. Отрадно, что популярность номинации «Мое здоровье» растет с каждым годом», — рассказала ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун .

Традиционно в конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Однако уже второй год в рамках проекта реализуется специальная творческая номинация для детей до 13 лет, которая в нынешнем сезоне получила название «Детские народные сказки». Еще одна номинация конкурса, «Моя педагогическая инициатива», реализуемая при поддержке Российской академии образования и госкорпорации «Роскосмос», не имеет возрастных ограничений.

Руководитель Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин отметил: «Госкорпорация «Роскосмос» с 2021 года является постоянным партнером Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Кроме охвата широкой аудитории среди детей и молодежи, впервые за историю конкурса была организована номинация для детей до 13 лет, по итогам которой выпущено 100 лучших работ ребят в специальном издании «Сказки о космосе». В этом году в рамках конкурса «Моя страна — моя Россия» наше тематическое направление будет представлено в номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Мой Дальний Восток. Моя Арктика». В области профориентации и развития космического образования — это вопросы просветительской и образовательной деятельности в рамках номинации «Моя педагогическая инициатива», а также вопросы реализации нашего стратегического отраслевого проекта по развитию космодрома Восточный, наукограда Циолковский в рамках номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика». Мы уверены, что наше партнерство в этих номинациях принесет пользу нашему обществу и каждому участнику конкурса, благодаря участию в котором они смогут получить уникальный социальный опыт и откроет удивительный мир космических технологий».

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», обратила внимание на полезность и важность для развития и поддержки финалистов и победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

Эта программа Мастерской управления «Сенеж» впервые проводилась в прошлом году после подведения итогов конкурса. Она прошла в онлайн-формате и включала 2 блока — «Основы управления проектами» и «Управление развитием территорий», и 15 тем, по каждой из которых перед слушателями выступали ведущие российские практики в сфере проектного управления и комплексного развития территорий, руководство и преподаватели крупнейших российских вузов. Программа прошла в формате повышения квалификации. Выпускники — 74 человека, также получили возможность бесплатно пройти профессиональную сертификацию по основам управления проектами.

«Для того, чтобы продвигать и успешно развивать свои проекты, их авторам нужны специализированные знания в области как проектного менеджмента, так и условий реализации проекта на местном и региональном уровне. Мы планируем, что победителям нынешнего сезона конкурса «Моя страна — моя Россия» образовательная программа будет также доступна и готовимся включить в нее трек по лидерству, расширить интерактивную часть и сделать программу еще интереснее», — сказала Мария Афонина .

Возможность прохождения образовательной программы сохранится и для победителей нынешнего сезона конкурса.

Александр Козлов, председатель Комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, отметил: «С каждым годом конкурс «Моя страна — моя Россия» привлекает всё больше юных и молодых, активных, творчески мыслящих ребят-патриотов. Ведь все проекты они создают движимые большим чувством к своей стране, желанием сделать жизнь лучше для своих соседей, земляков, соотечественников. И очень рад, что номинация «Моя гордость. Моя малая Родина», в которой я участвую как эксперт скоро уже 10 лет, как занимает лидирующую позицию по количеству принятых заявок. Это ещё одно значимое подтверждение того, как важны для наших молодых участников местные проблемы, и они готовы их решать, как важно органам местной власти прислушиваться к молодёжи и включать её в свою деятельность. Со своей стороны, будем способствовать тому, чтобы лучшие проекты обязательно реализовались. Успехов всем, кто защищает свои работы на очном этапе, и успехов, объективности экспертам, которые будут оценивать работы. Всем нам предстоит большой труд».

Подробная информация о конкурсе и полный список финалистов доступны на сайте проекта.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».