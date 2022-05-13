Ставрополь, 13 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае проводится конкурс профессионального мастерства среди педагогов, отличившихся особыми достижениями в своей практике. Лучшим учителям, выдвинутым на получение премии, будет вручено по 200 тыс. рублей.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

В числе претендентов на победу 60 учителей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Они представляют 31 муниципалитет Ставрополья.

По условиям конкурса, претенденты должны иметь стаж педагогической деятельности не менее трех лет и при этом учебную нагрузку в школе не менее 18 часов в неделю. Из 60 человек будет отобрана конкурсной комиссией всего треть — 20 человек. Им и будет вручена премия. С 2012 года обладателями премии стали уже 350 педагогов Ставрополья.