Кабул, 13 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Лишение девочек старше шестого класса в Афганистане возможности учиться породило у них безнадёжность и неопределённость в их дальнейшей судьбе. Они разочарованы и считают свои стремления недостижимыми. Однако они всё же надеются, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчинятся желаниям афганского народа и международного сообщества и откроют двери школ. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Школьницы Афганистана

Айша — жительница провинции Парван, ученица седьмого класса. Ей 13 лет, и она является лучшей ученицей школы. Айша, как и тысячи школьниц, ждала открытия школы около десяти месяцев. В беседе с газетой «8 Собх» она сказала, что время от времени приходит к школе, надеясь услышать счастливую весть об открытии школ для девочек старше шестого класса, но пока эта надежда не оправдалась, и она идёт домой со слезами на глазах.

«Я очень интересуюсь историей и хочу в будущем стать археологом, но, учитывая нынешнюю ситуацию, неясно, осуществлю ли я свою мечту или нет, — сказала Айша. — «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен как можно скорее открыть школы».

Семья ученицы также призывает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как можно скорее открыть школы для девочек старше шестого класса.

«Не позволяйте мечтам наших детей превратиться в отчаяние», — говорит талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дедушка Айши Хаджи Канд Ака.

Закрытие школ для девочек старше шестого класса беспокоит и школьных учителей. Сакина Нуман — директор одной из школ Парвана. Она говорит, что закрытие школ вызвало психологические проблемы у учениц.

«Большинство девочек, которых я знаю, глубоко разочарованы закрытием школ для девочек, — сказала она. — У некоторых из них даже возникли проблемы с психическим здоровьем».

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Парван не называют точные сроки открытия школ старше шестого класса, но утверждают, что это произойдёт в ближайшее время.

Мохаммад Хасан Хаккани, директор отдела образования провинции Парван, сказал, что вероятность открытия школ для девочек в ближайшие дни составляет 80%.

После захвата власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили девочкам старше шестого класса ходить в школу. Школы для девочек должны были открыться по всей стране на третий день нового года (23 марта), но министерство образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило в тот же день, что школы останутся закрытыми до дальнейшего распоряжения. Оно заявило, что учебные учреждения будут вновь открыты после того, как для девочек будет разработана школьная форма в соответствии с афганскими законами, обычаями и культурой.

Решение закрыть школы для девочек вызвало широкую реакцию во всём мире. На правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывается давление. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пока не разрешают женщинам работать в государственных учреждениях. Недавно высокопоставленный член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анас Хаккани заявил, что школы для девочек скоро будут открыты. Хаккани отметил на митинге в провинции Хост, что в ближайшее время состоится встреча с богословами, и что главной темой встречи будет открытие школ для девочек.