Рига, 13 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум.

Latvia.mid.ru Представители посольства России возлагают венки к памятнику воинам-освободителям Риги

Власти Латвии и Риги впервые в современной истории страны принимают в экстренном порядке законы, которые имеют важнейшее значение для внешней и внутренней политики и которые требуют куда более тщательной подготовки и обсуждения.

Об этом сообщило латвийское издание bb. lv в материале «Рижская дума торопится снести памятник».

Сообщается, что накануне национальный парламент страны Сейм практически без дискуссии принял сразу в окончательном чтении поправку к закону, который регламентировал действие в стране международного договора с Россией.

Отменен 13-й пункт этого договора в той его части, которая касается защиты памятников и мемориальных сооружений. Приостановка действия этой части соглашения дала право самоуправлениям Латвии демонтировать любой памятник советским воинам.

Политики не скрывали, что главная цель решения парламента — избавление от памятника Освободителям в Риге. Не менее спешным и экстренным получилось утверждение закона от имени президента страны. Здесь ситуация выглядит еще более странной, отмечает издание.

Так как на момент принятия парламентом нового закона президент Латвии отсутствовал в стране, то его обязанности исполняла спикер Сейма Инара Мурниеце.

«Она поспешила в этот же день (редкий случай — обычно даже срочные законопроекты провозглашаются самое раннее сутки спустя!) провозгласить закон и он был обнародован в специальном (дополнительном) выпуске официального интернет-издания vestnesis. lv. Это значит, что закон вступил в силу уже сегодня», — сообщило издание bb. lv.

Уже на следующий день после принятия закона, 13 мая, созвано чрезвычайное и внеочередное заседание Рижской думы, для ускорения которого решено, что оно пройдет в режиме видеоконференции. Это делается несмотря на то, что в стране уже давно нет чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса, напомнило издание.

В проекте постановления говорится о том, что поскольку у Латвии больше нет обязанности сохранять памятник Освободителям Риги, то Рижская дума поручает Рижскому агентству памятников произвести все необходимые работы, чтобы обеспечить демонтаж объекта.