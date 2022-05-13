Москва, 13 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Афганистан в целом не является важным партнером для России, и для прочих стран — тоже, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

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«Страна не производит товары и услуги в каком-либо удобоваримом количестве для экспорта, а импортирует только самое необходимое через «третьи страны».

Что касается потребления газа и электроэнергии в целом, то в Афганистан потребляет около 164 млн кубометров газа в год, при этом нефть почти не используется для отопления, а данных по потреблению бензина и других нефтепродуктов нет.

Впрочем, учитывая ситуацию в стране, вряд ли цифры высоки. Для сравнения, Россия производила в среднем около 665 млрд кубометров газа в год, из которых 210 млрд кубометров шли на экспорт.

Даже если Афганистан полностью перейдет на энергоресурсы из РФ, это будет крайне низкий процент, которым в общем-то можно пренебречь. Подобное заявление, скорее, носит политический характер и не повлияет на баланс на энергетических рынках.

Тем не менее, это может позволить России перепродавать свою нефть и газ через Афганистан в другие страны под другим именем, хоть и с дисконтом.

Однако явных свидетельств этому нет, а Афганистан — не лучшая страна для транзита из-за политических рисков и закрытости», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Афганистана нацелены на развитие экономического сотрудничества с Россией, заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

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