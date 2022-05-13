Рига, 13 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Запрет на проведение антивоенного митинга в Риге означает, что власти столицы и остальной Латвии проиграли войну за правду. С таким заявлением выступил депутат Рижской думы, член оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов на странице партии в социальной сети Facebook (признана в России экстремистской организацией).

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Митрофанов отметил, что многочисленный митинг в пятницу, 13 мая, не будет проведен из соображений безопасности: «Полиция обещала принять жесткие меры по отношению ко всем, кто соберется на Ратушной площади. Мы не можем безответственно ставить вас под удар, поэтому призываем не приходить сегодня к Рижской думе».

«Рижская дума и латвийские власти боятся услышать то, что мы хотим им сказать, поэтому пользуются своей властью, чтобы не дать нам этого сделать», — подчеркнул политик.

Митрофанов добавил, что партия не будет оставаться в стороне от происходящих в Латвии событий (планов правительства, парламента и мэрии по сносу мемориала советских воинов в рижском парке Победы — ИА REGNUM).

«Митинг сегодня не состоится, но молчать мы не будем. Действия властей перешли уже все возможные границы разумного. После получения решения суда мы назначим новую дату митинга. Сейчас мы едины как никогда ранее, и в этом наша сила. Мы не сдадимся», — завершил свой комментарий известный латвийский политик и деятель русской общины страны.