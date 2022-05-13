Москва, 13 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности потенциальные угрозы для безопасности РФ, передаёт 13 мая пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В частности, в повестке были решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.

Кроме того, постоянные члены Совбеза обсудили ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ, а министр обороны Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции на Украине.