Каир, , 14:37 — REGNUM Правительство Турции планирует передать Египту ряд лидеров организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые разыскиваются египетскими властями по обвинению в терроризме. Об этом 13 мая сообщает Al-Hadath.

«Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ террористическая организация)

По данным журналистов, в Анкаре планируют пойти на этот шаг для преодоления дипломатического кризиса в отношениях с Египтом.

Отмечается, что египетская сторона передала список разыскиваемых лиц в распоряжение турецкой разведки. Передача боевиков может состояться на территории любой из третьих стран, например — в Малайзии или Индонезии.

Партия «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее находилась у власти в Египте и в течение долгого времени получала поддержку со стороны Турции.