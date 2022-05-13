Москва, , 14:16 — REGNUM В России, вероятно, есть необходимость закрыть значительную часть кинотеатров. Об этом 13 мая заявил генеральный директор одной из российских киносетей Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кинотеатр «Победа». Саратов Василий Иванов © ИА REGNUM

«Сейчас со стороны государства могла бы быть помощь закрыть, может быть большее количество кинотеатров, чтобы они не топили остаток кинотеатров и помощь, чтобы разорвать договора в торговых центрах, где владельцы не понимают важность кинотеатра для ТЦ», — сказал Васясин.

На данный момент посещаемость кинотеатров резко спала на фоне отказа западных киностудий выпускать в российский прокат свои картины. Подобное развитие событий может привести не только к закрытию кинотеатров, но и торговых центров, в которых они расположены. Однако это не стоит воспринимать как трагедию, отметил эксперт.

«Значит останется меньше торговых центров. Может быть есть и профицит торговых центров в определённых городах. И даже если какие-то ТРК закроются, в этом нет ничего страшного», — отметил Васясин.

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