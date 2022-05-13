Москва, , 14:14 — REGNUM По мере снижения ключевой ставки портфель льготных кредитов предприятиям будут расширять. Об этом 13 мая заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

«Изначально планировали на 2 трлн рублей предоставить кредитов системообразующим предприятиям — у нас таких предприятий более 2 тыс. 300 по всей стране. Мы существенно увеличили перечень таких предприятий. Такие предприятия могут получить кредит в банках под ставку не выше 11%», — заявил Решетников.

«Сейчас по мере снижения ключевой ставки этот портфель может быть расширен до 3 трлн. На сегодняшний момент уже на 916 млрд рублей по предприятиям промышленности, торговли и АПК заключили соглашения», — указал он.