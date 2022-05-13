Омск, , 14:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4364 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 42 носителя коронавируса, выздоровели 147 человек, госпитализация потребовалась 45 заболевшим.

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