Омск, 13 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4364 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 42 носителя коронавируса, выздоровели 147 человек, госпитализация потребовалась 45 заболевшим.