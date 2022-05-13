Бейрут, 13 мая 2022, 14:29 — REGNUM Министр национальной обороны Ливана Морис Селим раскрыл планы вооружённых сил страны по обеспечению безопасности избирателей на выборах в парламент. Об этом 13 мая сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление министра.

Флаг Ливана
Флаг Ливана

По его словам, вооружённые силы страны будут развернуты за пределами избирательных участков для оказания помощи полиции и сил внутренней безопасности.

Селим добавил, что армия Ливана совместно с другими силовыми ведомствами разработала план по предотвращению любых инцидентов, которые могут повлиять на ход избирательного процесса.

Выборы в парламент Ливана начнутся в воскресенье, 15 мая.